В Сочи до конца года планируют завершить восстановление моста через реку Мацеста

В Сочи завершаются масштабные работы по восстановлению моста через реку Мацеста на региональной автодороге Мацеста – Семеновка. Сооружение было повреждено в 2023 году после сильных осадков, вызвавших сход грунта. Из-за последствий чрезвычайной ситуации движение на участке было ограничено, а транспорт направлен по реверсивной схеме, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сейчас на объекте работает специализированная техника. Проект включает устройство железобетонного фундамента и монолитной подпорной стены, установку более 20 свай и порядка 40 тетраподов, а также монтаж сборных железобетонных плит. После завершения основных строительно-монтажных работ начнется восстановление дорожного полотна, обочин и элементов защитного ограждения.

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что восстановление моста имеет ключевое значение для жителей Измайловки, Семеновки и Краевско-Армянского, ежедневно использующих эту дорогу. На ремонтные работы Министерством транспорта Краснодарского края выделено более 58 млн руб. По словам мэра, работы ведутся с опережением графика и при благоприятных погодных условиях должны быть завершены до конца этого года. Господин Прошунин подчеркнул, что обеспечение транспортной доступности — один из важнейших факторов качества жизни и развития курортной территории.

Параллельно в различных районах города продолжается обновление улично-дорожной сети. Работы ведутся как в центральной части Сочи, так и в сельских населенных пунктах.

Мария Удовик