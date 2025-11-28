Аэропорт Сочи снял ограничения на прием и отправку воздушных судов

В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные утром 25 ноября в 5:40 в целях обеспечения безопасности полетов. Администрация воздушной гавани подтвердила, что все процедуры возвращаются к штатной работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во время действия ограничений пять пассажирских самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы в Минеральных Водах. Были задержаны вылеты 18 рейсов, ожидание которых превысило два часа. В аэропорту уточняют, что в течение дня авиакомпании планируют выровнять расписание и восстановить регулярность полетной программы.

Службы аэропорта, авиадиспетчеры и экипажи воздушных судов обеспечили выполнение всех требуемых мер безопасности, что, как подчеркнули в пресс-службе, остается безусловным приоритетом. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями от авиаперевозчиков, которые информируют о статусе рейсов по контактным данным, указанным при бронировании. Также доступно отслеживание изменений через аудиообъявления в терминале или с помощью Telegram-бота аэропорта @AerodinamikaBot.

В аэропорту поблагодарили пассажиров за понимание и соблюдение рекомендаций в период временных ограничений.

Ограничения в работе воздушной гавани курорта стали действовать с 5:40. Информация о возникшей угрозе атаки БПЛА поступила около 6:30, когда мэр Сочи Андрей Прошунин опубликовал соответствующее сообщение в своем Telegram-канале. Жителям города, находящимся в домах, было рекомендовано избегать окон и перемещаться в помещения без окон или в комнаты, не выходящие на морскую сторону. Тем, кто находился на улице, советовали укрыться в подземных переходах, тоннелях, подвалах или на парковках, при этом отмечалось, что автомобиль не является надежным средством защиты.

Администрация призвала граждан воздерживаться от размещения в социальных сетях фотографий и видео, связанных с работой противовоздушной обороны, движением беспилотников, обломками аппаратов или действиями оперативных служб. До официального снятия угрозы власти настоятельно рекомендовали сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Для связи продолжает функционировать номер 112. Родителям было предложено не отправлять детей на занятия до отмены угрозы.

В течение предыдущей ночи дежурные средства ПВО ликвидировали 136 украинских беспилотных летательных аппаратов. Согласно данным ведомств, 46 из них были сбиты над Ростовской областью, 30 — над Саратовской областью, 29 — над Крымом, 12 — над акваторией Черного моря. Перехваты также осуществлялись над Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской и Курской областями, а также над акваторией Азовского моря.

Мария Удовик