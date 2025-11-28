Прокуратура оштрафовала «Сибирь» за овербукинг на рейсах в Сочи и Владивосток

Авиакомпания «Сибирь» привлечена к административной ответственности за предоставление услуг с нарушением установленных требований законодательства, что повлекло отказ в перевозке пассажиров на нескольких рейсах. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, в июле 2025 года в аэропорту Новосибирска (Толмачево) сразу 11 пассажирам, следовавшим в Сочи и Владивосток, отказали в посадке из-за превышения количества доступных мест на борту. Ситуация возникла на фоне регистрации трансферных путешественников, прибывших по стыковочным рейсам, что привело к овербукингу.

Дополнительно установлено, что перевозчик не обеспечил предоставление соседних мест ребенку и сопровождающему взрослому на рейсе в Минеральные Воды, что также нарушает нормы обслуживания пассажиров.

По итогам проверки авиакомпания получила штраф в размере 30 тыс. руб. Прокуратура подчеркивает, что нарушение было совершено повторно, что стало отягчающим обстоятельством.

Случаи овербукинга у «Сибири» фиксируются не впервые. В августе аналогичная ситуация произошла на рейсе Сочи — Новосибирск, когда десяти пассажирам также отказали в перевозке из-за превышения числа зарегистрированных путешественников над количеством доступных мест. Ранее аналогичные нарушения были выявлены у авиакомпании «Северный ветер», у которой отказ в перевозке затронул 23 пассажиров рейса Омск — Сочи.

Мария Удовик