Главные новости за 27 ноября. Сочи

Аэропорт Сочи сообщил о переходе на работу по фактическому расписанию. В аэровокзале обеспечены условия для комфортного ожидания пассажиров: функционирует бесплатная комната матери и ребенка, в зонах рядом с санитарными помещениями установлены фонтанчики с питьевой водой, оборудованы посадочные места, включая атриум, а также работают точки общественного питания.

В состав Сочинского национального парка могут вернуть около 3 тыс. земельных участков общей площадью 2,5 тыс. га. Инициатива обсуждается на фоне предложений ученых использовать свободные территории для создания научного полигона, где специалисты смогут проводить исследования и тестировать методы биологической защиты от инвазивных видов растений.

Власти Сочи ввели в эксплуатацию свыше тысячи гостиничных номеров в четырех новых средствах размещения в рамках национальных проектов. С начала 2025 года Сочи посетили более 7,4 млн человек.

С начала 2025 года игорную зону «Красной Поляны» посетили 790 тыс. гостей, что соответствует показателю прошлого года. Посещаемость «Сибирской монеты» снизилась на 1,8%, до 157 тыс. человек.

Утром 27 ноября на территории Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА. Глава Сочи Андрей Прошунин призвал горожан не отправлять детей в школы и детсады до отмены угрозы атаки беспилотников.

В Адлерском районе Сочи с 27 ноября будет изменена схема движения транспорта. На улицах Переселенческой и Гаражной вводится одностороннее движение. Новая организация движения охватит участки от улицы Березовой до улицы Эстонской.