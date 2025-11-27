Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мэр Сочи призвал не вести детей в школы при объявленной угрозе БПЛА

Глава Сочи Андрей Прошунин призвал горожан не отправлять детей в школы и детсады до отмены угрозы атаки беспилотников. Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам градоначальника, в образовательных учреждениях оборудованы безопасные помещения, поэтому тем, кто уже находится рядом со школами или детсадами, рекомендуется зайти внутрь. Студентам вузов и сузов предлагается действовать по аналогичному принципу.

Утром 27 ноября на территории Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА. В аэропорту курорта введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Анна Гречко

