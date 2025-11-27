В Сочи игорную зону с начала года посетили 790 тысяч человек

С начала 2025 года игорную зону «Красной Поляны» посетили 790 тыс. гостей, что соответствует показателю прошлого года. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе игорной зоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

При этом, несмотря на отсутствие изменений в динамике, «Красная Поляна» опередила по количеству гостей другие игорные зоны России. Так, по данным Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), с начала 2025 года «Янтарную» посетили 452,7 тыс. человек. Это на 9% больше, чем годом ранее. «Приморье» приняло 336,2 тыс. гостей, прирост за год составил также 9%. Посещаемость «Сибирской монеты» снизилась на 1,8%, до 157 тыс. человек.

Одна из причин отсутствия изменений посещаемости «Красной Поляны» — снижение стоимости иностранной валюты: вместо Сочи граждане стали чаще отдавать предпочтение зарубежным направлениям, отмечает генеральный директор игорной зоны Наталия Волдаева. Эксперт добавила, что на количество гостей повлиял безвизовый режим, который власти Китая ввели в отношении граждан России. С января по октябрь 2025 года Сочи посетили 6,8 млн туристов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель не изменился.

Сергей Емельянов