В Адлерском районе Сочи изменится схема движения на Переселенческой и Гаражной

В Адлерском районе Сочи с 27 ноября будет изменена схема движения транспорта. На улицах Переселенческой и Гаражной вводится одностороннее движение. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Новая организация движения охватит участки от улицы Березовой до улицы Эстонской. Решение принято в рамках требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения», уточнили в мэрии.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Вадима Копылова, переход на одностороннее движение позволит повысить пропускную способность и снизить количество конфликтных точек на данных участках. На дорогах уже установлены необходимые знаки и нанесена обновленная разметка. Новая схема заработает с 10:00 27 ноября 2025 года.

«Ъ-Сочи» писал, что железнодорожная линия Сочи — Красная Поляна готова к переходу на беспилотное управление и потребует минимальных доработок. В августе 2024 года РЖД запустили первый электропоезд «Ласточка» третьего уровня автоматизации, при котором машинист находится в кабине и контролирует систему.

Мария Удовик