В Сочи в 2025 году ввели свыше тысячи гостиничных номеров

Власти Сочи ввели в эксплуатацию свыше тысячи гостиничных номеров в четырех новых средствах размещения в рамках национальных проектов. Об этом заявил мэр города на пятом Конгрессе молодых ученых, где представил итоги реализации нацпроектов «Туризм и гостеприимство» и «Молодежь и дети».

Градоначальник отметил, что расширение номерного фонда способствовало укреплению медицинской базы курорта и повышению качества обслуживания туристов. С начала 2025 года Сочи посетили более 7,4 млн человек.

Как отметил мэр, город продолжает развивать пляжный, оздоровительный и событийный туризм, готовясь к зимнему сезону с акцентом на обеспечение безопасности отдыхающих.

Господин Прошунин также поблагодарил Правительство России и вице-премьера Дмитрия Чернышенко за поддержку ключевых проектов, которые влияют на развитие туристической и социальной инфраструктуры курорта.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что аналитическая служба курорта «Красная Поляна» зафиксировала устойчивый рост доли индивидуальных туристов во всех ключевых соцдемаудиториях. Внутренние исследования показывают, что в 2025 году тенденция к персонализации отдыха усилилась: все больше гостей предпочитают самостоятельное планирование маршрутов и формирование индивидуальных программ пребывания. Наиболее значительный прирост продемонстрировал сегмент соло-путешественников — их стало больше на 22% по сравнению с прошлым годом.

Анна Гречко