Аэропорт Сочи перешел на фактическое расписание после задержек рейсов

Аэропорт Сочи сообщил в своем Telegram-канале о переходе на работу по фактическому расписанию. В аэровокзале обеспечены условия для комфортного ожидания пассажиров: функционирует бесплатная комната матери и ребенка, в зонах рядом с санитарными помещениями установлены фонтанчики с питьевой водой, оборудованы посадочные места, включая атриум, а также работают точки общественного питания.

По информации аэропорта, на запасном аэродроме во Владикавказе остается одно воздушное судно, выполнявшее рейс N4-480. Остальные самолеты, ранее направленные на альтернативные площадки, уже прибыли в Сочи, прошли обслуживание и были отправлены по маршрутам.

Пассажирам рекомендовано внимательно отслеживать уведомления авиакомпаний о статусе рейсов по контактам, указанным в бронировании, а также ориентироваться на объявления в терминале. Дополнительно можно подключить оповещения через телеграм-бот @AerodinamikaBot.

«Ъ-Сочи» писал, что из-за введенных утром 27 ноября ограничений на полеты в аэропорту Сочи на запасные аэродромы ушли десять самолетов. Ограничения на прием и выпуск самолетов вводили для обеспечения безопасности полетов.

Мария Удовик