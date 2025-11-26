Главные новости за 26 ноября. Ростов-на-Дону и область

Правительство Ростовской области выделит 19 млн руб. из резервного фонда на компенсации жителям Таганрога, пострадавшим от украинской атаки. Средства направят на единовременную помощь владельцам поврежденных коммунальных и частных объектов.

Суд принял решение об аресте имущества бывшего депутата Госдумы от Ростовской области Юрия Напсо на сумму 1,4 млрд руб. Изъятию подлежат 100 активов трех организаций: ООО «Национальная топливная компания», ООО «Кубаньойл» и ООО «Сочипетрол». Кроме того, национализации подвергнутся 55 объектов недвижимости общей площадью 6,5 тыс. кв. м, девять земельных участков площадью 1,5 га и арендные права на государственные земли площадью 2,7 га.

Власти Ростовской области приняли решение о сносе двух жилых домов в Таганроге, получивших сильные разрушения от ночной атаки беспилотников ВСУ 25 ноября. По информации главы региона Юрия Слюсаря, поврежденные здания признаны непригодными для восстановления.

В Ростовской области строительство обхода Новошахтинска планируется начать после 2027 года. В настоящее время источник финансирования проекта не определен. На данный момент стоимость строительства обхода Новошахтинска оценивается в 1,8 млрд рублей. Ранее стоимость реализации достигала 2,9 млрд руб.

По результатам третьего квартала 2025 года Ростовская область заняла второе место в рейтинге регионов-лидеров по перспективности трудоустройства зимой 2025-2026 годов. Регион набрал 62,7 балла благодаря одной из самых высоких медианных зарплат в стране — 76,6 тыс. руб., что обеспечивает высокий уровень покупательской способности для жителей.

Специализированный застройщик «Единство» намерен завершить проект комплексного развития территории (КРТ) в Таганроге, охватывающий улицы Транспортную, 2-ю Советскую, Калинина и Чехова, к маю 2028 года.

В Ростове-на-Дону в декабре начнется тестовая обкатка нового трехсекционного трамвая. Испытания будут проходить на городских линиях ночью без пассажиров.