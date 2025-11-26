Власти Ростовской области выделят 19 млн рублей пострадавшим в Таганроге

Правительство Ростовской области выделит 19 млн руб. из резервного фонда на компенсации жителям Таганрога, пострадавшим от украинской атаки. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам господина Слюсаря, средства направят на единовременную помощь владельцам поврежденных коммунальных и частных объектов. Специальные комиссии обходят близлежащие дома, фиксируют ущерб и принимают заявления на выплаты. Сбор документов продлится до 28 ноября.

В результате удара 15 человек полностью лишились имущества. Они проживали в восьми квартирах двухэтажного здания на ул. Инструментальной. Еще одна квартира была разрушена в другом доме. Два здания признаны подлежащими сносу, их жителей переселят в иные помещения.

«Все ситуации прорабатываем прямо на месте. Людей не бросим — лечение, жилье, помощь и поддержка будут обеспечены»,— уточнил губернатор.

Валентина Любашенко