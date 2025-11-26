Суд национализировал бизнес экс-депутата от Ростовской области на 1,4 млрд рублей

Суд принял решение об аресте имущества бывшего депутата Госдумы от Ростовской области Юрия Напсо на сумму 1,4 млрд руб. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Изъятию подлежат 100 активов трех организаций: ООО «Национальная топливная компания», ООО «Кубаньойл» и ООО «Сочипетрол». Кроме того, национализации подвергнутся 55 объектов недвижимости общей площадью 6,5 тыс. кв. м, девять земельных участков площадью 1,5 га и арендные права на государственные земли площадью 2,7 га. Суд согласился с доводами Генпрокуратуры о том, что господин Напсо, нарушая запрет на коммерческую деятельность, лично руководил бизнесом.

Бывший депутат от ЛДПР Юрий Напсо лишился мандата весной 2025 года из-за систематических пропусков заседаний Госдумы. В настоящее время он объявлен в международный розыск по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности и коррупционных нарушениях.

Валентина Любашенко