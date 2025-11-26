Ростовская область вошла в тройку регионов-лидеров по трудоустройству зимой

По результатам третьего квартала 2025 года Ростовская область заняла второе место в рейтинге регионов-лидеров по перспективности трудоустройства зимой 2025-2026 годов. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru. При формировании рейтинга эксперты учитывали медианную предлагаемую зарплату, ее соотношение с прожиточным минимумом, уровень безработицы по данным Росстата и долю соискателей, нацеленных на трудоустройство внутри своего региона.

Первое место заняла Волгоградская область с результатом 63,4 балла. Регион выделяется выгодным для соискателей соотношением доходов и расходов: медианная зарплата составляет 71,4 тыс. руб., что в несколько раз превосходит прожиточный минимум в 15,2 тыс. руб. Низкий уровень безработицы — 1,9% — и то, что подавляющее большинство жителей (91,5%) предпочитают развивать карьеру в родном регионе, подтверждают его высокую привлекательность и стабильность.

Ростовская область набрала 62,7 балла благодаря одной из самых высоких медианных зарплат в стране — 76,6 тыс. руб., что обеспечивает высокий уровень покупательской способности для жителей. Как и другие лидеры, регион демонстрирует низкую миграционную активность в поисках работы — 91,5% соискателей ищут вакансии внутри области.

Краснодарский край с результатом 61,3 балла замкнул тройку лидеров. Ключевыми факторами успеха стали низкий уровень безработицы — 2,0% — и достойный уровень медианного дохода в 76,5 тыс. руб., что в совокупности создаёт надежные условия для трудоустройства.

В топ самых перспективных для трудоустройства регионов Юга по итогам третьего квартала 2025 года также вошли Астраханская область с 60,1 балла, Республика Калмыкия с 59,6 балла и Республика Адыгея с 58,0 баллами.

Валентина Любашенко