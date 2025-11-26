В Ростове-на-Дону в декабре начнутся ночные испытания трехсекционного трамвая

В Ростове-на-Дону в декабре начнется тестовая обкатка нового трехсекционного трамвая. Испытания будут проходить на городских линиях ночью без пассажиров. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на компанию «Синара – Транспортные машины» (СТМ).

Фото: пресс-служба «Синара - Транспортные Машины» (СТМ)

Тестовые заезды начнутся на территории депо. Специалисты проверят технические характеристики и функциональные возможности, в настоящий момент состав проходит комплексные пусконаладочные работы.

Уточняется, что решение о вводе трамвая в транспортную сеть начнется после завершения испытаний, получения акта межведомственной комиссии и сертификата соответствия.

Константин Соловьев