На Дону строительство обхода Новошахтинска начнется не раньше 2027 года

В Ростовской области строительство обхода Новошахтинска планируется начать после 2027 года. В настоящее время источник финансирования проекта не определен. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные заместителя губернатора региона — министра транспорта Алену Беликову.

Проектная документация по объекту получила положительное заключение государственной экспертизы в сентябре. При ее подготовке были рассмотрены три варианта трассы, отметила замгубернатора. Для реализации выбран вариант, позволяющий вынести участок за границы проектируемых объектов в рамках строительства «ГРС Новошахтинск», избежать сноса капитальных строений, максимально отнести проектируемый участок от существующих зон объектов археологического наследия, оптимизировать затраты на строительство и дальнейшую эксплуатацию проектируемого участка.

На данный момент стоимость строительства обхода Новошахтинска оценивается в 1,8 млрд рублей. Ранее стоимость реализации достигала 2,9 млрд руб.

Строить обход планируют в два этапа. В первую очередь необходимо проложить 10-километровую двухполосную дорогу от Новошахтинского завода нефтепродуктов до трассы Ростов-на-Дону — сл. Родионово-Несветайская — Новошахтинск.

Наталья Белоштейн