Власти Таганрога снесут два дома после атаки беспилотников

Власти Ростовской области приняли решение о сносе двух жилых домов в Таганроге, получивших сильные разрушения от ночной атаки беспилотников ВСУ 25 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По словам главы господина Слюсаря, поврежденные здания признаны непригодными для восстановления.

«В результате удара 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на ул. Инструментальной полностью потеряли имущество. Еще одна квартира была разрушена во втором здании», — говорится в сообщении.

Губернатор уточнил: «Муниципальные власти обеспечат компенсацию расходов на временное размещение пострадавших жителей. Люди получат новые квартиры для постоянного проживания».

Валентина Любашенко