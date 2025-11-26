В Таганроге проект КРТ планируют завершить весной 2028 года

Специализированный застройщик «Единство» намерен завершить проект комплексного развития территории (КРТ) в Таганроге, охватывающий улицы Транспортную, 2-ю Советскую, Калинина и Чехова, к маю 2028 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Проектная документация на строительство первой очереди уже готова, получено положительное заключение Госэкспертизы.

Разрешение на строительство администрация города выдала в ноябре 2025 года. Завершение работы запланировано на конец 2026 года.

Наталья Белоштейн