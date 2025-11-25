Главные новости за 25 ноября. Ростов-на-Дону и область

Следственный комитет России возбудил уголовное дело пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту ночной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщила официальный председатель СК Светлана Петренко.

В Таганроге три человека погибли в результате атаки БПЛА, еще десять — пострадали. Различные ранения получили жители города и села Бессергеновка Неклиновского района. Двум из них оказана помощь на месте, восемь человек доставлены в больницу.

Власти Ростовской области снесут два жилых дома в Таганроге после ночного обстрела ВСУ. В результате атаки 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на ул. Инструментальной полностью лишились имущества. Еще одна квартира пострадала в другом здании. Муниципалитет компенсирует расходы на временное размещение граждан, которых переселят в другие квартиры. Город готовит документы на выделение 19 млн руб. из резервного фонда.

С 1 января 2026 года в Ростовской области введут новую систему тарифов на электроэнергию для населения — дифференцированные тарифы. Стоимость кВт/ч будет рассчитываться на основе объемов потребления электричества. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Ростовской области из 144 проблемных объектов долевого строительства остался единственный дом в Новочеркасске, права 39 дольщиков которого планируют восстановить до конца 2025 года. Об этом сообщил Domostroydon.ru со ссылкой на заместителя министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Вифлянцева.

Поголовье лошадей в Ростовской области за пять лет выросло с 6,2 тыс. голов до 6,7 тыс. голов. Рост составил 7,1%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба регионального минсельхозпрода.