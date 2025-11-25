В Таганроге три человека погибли и 10 пострадали в результате атаки БПЛА

В Таганроге три человека погибли в результате атаки БПЛА, еще десять — пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Различные ранения получили жители города и села Бессергеновка Неклиновского района. Двум из них оказана помощь на месте, восемь человек доставлены в больницу. В Таганроге, по предварительным данным, по улице Инструментальная повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме, а также припаркованные автомобили.

В промзоне загорелось складское помещение. В Неклиновском районе в селе Петрушино загорелся частный дом. В селе Весело-Вознесенка произошло возгорание после повреждения трубы внешнего газопровода возле частного дома.

По данным главы администрации Таганрога Светланы Камбуловой, в результате атаки также повреждены два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17.

Константин Соловьев