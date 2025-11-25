Бизнес Ростовской области стал активнее внедрять эквайринг в 2025 году

Малый и средний бизнес Ростовской области продолжает переходить к безналичным расчетам и цифровым форматам обслуживания клиентов. Так, за первые девять месяцев 2025 года количество компаний в регионе, использующих эквайринговый сервис ВТБ, увеличилось на 17%.



По данным банка, наибольший рост наблюдается в сегментах розничной торговли, общественного питания и сферы услуг. Как отмечают предприниматели, доля оплат картой и через смартфон уже превышает 70-80% всех транзакций.

«За последние годы безналичные платежи стали стандартом не только для крупных сетей, но и для малого бизнеса. Предприниматели все чаще внедряют эквайринг, чтобы повысить удобство для клиентов и ускорить расчеты»,— прокомментировал тенденцию управляющий ВТБ в Ростовской области – вице-президент Юрий Авдеев.

В банке также добавили, что интерес к эквайрингу растет на фоне развития онлайн-торговли и маркетплейсов, где безналичные инструменты становятся ключевым элементом взаимодействия с покупателями.