На Дону последний проблемный дом дольщиков достроят в Новочеркасске в 2025 году

В Ростовской области из 144 проблемных объектов долевого строительства остался единственный дом в Новочеркасске, права 39 дольщиков которого планируют восстановить до конца 2025 года. Об этом сообщил Domostroydon.ru со ссылкой на заместителя министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Вифлянцева.

По словам чиновника, с 2016 по 2024 год в регионе защитили права 9,1 тыс. участников долевого строительства по 144 проблемным объектам в 12 муниципалитетах. Только в 2024 году права восстановили у 616 дольщиков по 10 объектам.

«Вопрос обеспечения прав граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, находится на постоянном контроле правительства Ростовской области»,— заявил замминистра.

Единственным оставшимся проблемным домом является объект в Новочеркасске на ул. Дубовского, 18. Завершение строительства и восстановление прав 39 граждан планируется до конца 2025 года через федеральный механизм.

По данным сайта «Наш.дом.рф», дом на Дубовского представляет собой семиэтажное здание на 48 квартир общей жилой площадью 4,3 тыс. кв. м. Строительство начали в 2013 году. ЖК на ул. Дубовского достроит ростовский филиал ГК «ССК» в 2025 году.

Валентина Любашенко