На Дону с 2026 года введут дифференцированные тарифы на электричество

С 1 января 2026 года в Ростовской области введут новую систему тарифов на электроэнергию для населения — дифференцированные тарифы. Стоимость кВт/ч будет рассчитываться на основе объемов потребления электричества. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Система будет разделена на три диапазона потребления электроэнергии. Льготный тариф будет применяться к объему от 400 до 3,2 тыс. кВт/ч в месяц и останется на прежнем уровне. Для среднего диапазона (до 6 тыс. кВт/ч) будет установлена цена, превышающая социальную норму, а за потребление свыше 6 тыс. кВт/ч будет действовать тариф, приближенный к коммерческим тарифам.

Отмечается, что для большинства жителей Ростовской области, которые используют электричество для обычных бытовых нужд, тарифы останутся прежними, поскольку более 90% домохозяйств региона, где среднее потребление составляет 213 кВт/ч в месяц, попадают в льготную категорию.

Для многодетных семей предусмотрены особые условия: они могут пользоваться льготным тарифом на электроэнергию независимо от объема потребления. Кроме того, затраченное электричество на общедомовые нужды будет оплачиваться по льготному тарифу первого диапазона.

Наталья Белоштейн