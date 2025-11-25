Правительство Дона выделит 19 млн рублей пострадавшим в Таганроге

Власти Ростовской области приняли решение о сносе двух жилых домов, пострадавших в Таганроге после ночного обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По данным главы области, в результате атаки 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на ул. Инструментальной полностью лишились имущества. Еще одна квартира пострадала в другом здании. Муниципалитет компенсирует расходы на временное размещение граждан, которых переселят в другие квартиры.

Слюсарь посетил раненых в больнице скорой медицинской помощи. «Врачи делают все возможное, люди получают помощь и внимание. Особо держим на контроле тяжелых пациентов, в том числе пострадавшего, которого доставили в Ростов»,— пояснил губернатор.

В течение дня специальные комиссии обходят близлежащие дома, фиксируют ущерб и принимают заявления на единовременные выплаты. Прием документов продлится до 28 ноября. Город готовит документы на выделение 19 млн руб. из резервного фонда.

Аварийные службы продолжают восстанавливать инфраструктуру. Газ уже частично подан потребителям. Электро- и газоснабжение планируют полностью возобновить до конца дня.

«Это была самая масштабная атака на гражданскую инфраструктуру за весь период», — констатировал господин Слюсарь.

Валентина Любашенко