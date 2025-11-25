Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
По факту ночной атаки на Ростовскую область возбуждено уголовное дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту ночной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщила официальный председатель СК Светлана Петренко.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Сегодня в ночное время вооруженные формирования Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов атаковали населенные пункты Ростовской области и Краснодарского края. Вооруженной агрессии подверглись гражданские объекты», — говорится в сообщении.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате атаки дронов в Таганроге погибли три человека, десять — пострадали. Повреждения получили жилые дома, образовательные учреждения, в том числе детский сад, производственные объекты, а также транспортная инфраструктура.

Следователи продолжают осмотр мест происшествий, изымаются фрагменты беспилотных летательных аппаратов, а также допрашивают свидетелей и пострадавших.

Константин Соловьев

