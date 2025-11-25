На Дону численность племенного коневодства увеличилась в полтора раза за пять лет

Поголовье лошадей в Ростовской области за пять лет выросло с 6,2 тыс. голов до 6,7 тыс. голов. Рост составил 7,1%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба регионального минсельхозпрода.

По информации ведомства, численность племенного поголовья увеличилась в полтора раза. На начало 2020 года в регионе работали пять племенных заводов, где разводили буденновскую, донскую и чистокровную верховую породы. Общее количество племенных животных составляло 1,01 тыс. голов, включая 314 конематок.

Конезаводчики проводят исследования и плановые осмотры поголовья каждые полгода. Частота может изменяться в зависимости от эпизоотической ситуации в районе. Взрослым животным рекомендуется диагностика ротовой полости раз в год, молодым и пожилым лошадям — каждые шесть месяцев.

За десять месяцев 2025 года специалисты Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» выполнили 315 серологических исследований сыворотки крови животных. Анализы проводились на выявление антител к возбудителям сапа, пироплазмоза, бруцеллеза, инфекционной анемии, трипаносомозов и других болезней.

«Лабораторные исследования проводятся для оценки состояния здоровья лошадей, а также на носительство возбудителей различных заболеваний лошадей»,— пояснил заместитель директора Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Александр Ключников.

Эксперт добавил: «Полученные данные помогли составить планы профилактики и вакцинации поголовья на 2026 год».

