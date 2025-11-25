Главные новости за 25 ноября. Сочи

В ночь на 25 ноября в Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА. На территории курорта отразили атаку украинских беспилотников, в городе работали средства ПВО.

В Туапсинском районе временно приостановили прием детей детские сады № 40 и № 41. На территории первого были обнаружены осколки БПЛА, во втором выбиты окна.

Решение о взыскании 6,1 млрд руб. с группы сочинских застройщиков вступило в законную силу. Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ответчиков.

В Сочи разыскивают троих граждан России по подозрению в групповом разбойном нападении, совершенном в Абхазии с применением оружия и ущербом почти на 2 млн руб.

Следственный комитет России по Краснодарскому краю продолжает поиски 44-летней Анастасии Денисовой из Тулы, которая пропала 23 мая 2023 года возле железнодорожного вокзала в Центральном районе Сочи.

За год число соло-туристов в горах Сочи выросло на 22%. Среди молодежи в возрасте до 25 лет число самостоятельных поездок выросло на 11%, что отражает интерес активных туристов к гибким форматам отдыха.