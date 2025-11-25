За год число соло-туристов в горах Сочи выросло на 22%

Аналитическая служба курорта «Красная Поляна» зафиксировала устойчивый рост доли индивидуальных туристов во всех ключевых соцдемаудиториях. Внутренние исследования показывают, что в 2025 году тенденция к персонализации отдыха усилилась: все больше гостей предпочитают самостоятельное планирование маршрутов и формирование индивидуальных программ пребывания. Наиболее значительный прирост продемонстрировал сегмент соло-путешественников — их стало больше на 22% по сравнению с прошлым годом.

Фото: Андрей Куценко

Положительная динамика отмечена и в других категориях. Среди молодежи в возрасте до 25 лет число самостоятельных поездок выросло на 11%, что отражает интерес активных туристов к гибким форматам отдыха. Семейный сегмент также демонстрирует растущий спрос на индивидуальные маршруты и комфортный график путешествий — увеличение составило 10%. Доля романтических туров поднялась на 8% на фоне растущего интереса к приватным форматам отдыха.

В целом почти все группы гостей продемонстрировали рост индивидуальных поездок, что подтверждает общий тренд персонализации туристического опыта. На этом фоне аналитики фиксируют и противоположное движение: доля туристов «серебряного возраста» снизилась примерно на 12%. По результатам исследования, старшее поколение активнее осваивает новые направления, что объясняет уменьшение их присутствия на курорте.

Мария Удовик