В Сочи второй год ищут пропавшую жительницу Тулы

Следственный комитет России по Краснодарскому краю продолжает поиски 44-летней Анастасии Денисовой из Тулы, которая пропала 23 мая 2023 года возле железнодорожного вокзала в Центральном районе Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Женщина покинула дом в Туле и прибыла на вокзал курортного города. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Анастасия Денисова имеет рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы до плеч и большие карие глаза. Размер обуви — 38-й. Особая примета: сильно искривлены большие пальцы на ногах.

Следователи проводят комплекс оперативно-розыскных и криминалистических мероприятий для установления местонахождения пропавшей.

Граждан, располагающих информацией о женщине, просят обращаться по телефонам 8-918-103-87-62, 102 или 112.

Анна Гречко

