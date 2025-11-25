Два детских сада Туапсе временно приостановили работу после повреждений от БПЛА

В Туапсинском районе временно приостановили прием детей детские сады № 40 и № 41. На территории первого были обнаружены осколки БПЛА, во втором выбиты окна, сообщил вице-губернатор региона Александр Руденко в своем Telegram-канале. Глава муниципалитета Сергей Бойко сообщил, что масштаб повреждений уточнен, и учреждения переходят к восстановлению работы.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам господина Бойко, детский сад № 41 с завтрашнего дня возобновит деятельность в полном объеме. Детский сад № 40 в ближайшие сутки будет работать в формате кратковременного пребывания.

Полный переход обоих учреждений к штатному режиму запланирован на 27 ноября. Глава округа заявил, что после завершения восстановительных мероприятий лично проверит состояние объектов.

За ночь с 24 на 25 ноября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников. Из них 116 были над Черным морем, 76 — над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, 16 — над Ростовской областью, семь — над Брянской областью, четыре — над Курской областью, четыре — над Азовским морем, два — над Белгородской областью и один — над Липецкой областью.

Мария Удовик