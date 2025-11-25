Генпрокуратура добилась взыскания 6,1 млрд с группы сочинских застройщиков

Решение о взыскании 6,1 млрд руб. с группы сочинских застройщиков вступило в законную силу. Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ответчиков, пишет «Ъ» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона. Среди фигурантов дела — бизнесмен Виген Саркисян, владелец краснодарской гостиницы Crown Plaza (бывший «Интурист») и ряда других объектов.

Иск Генеральной прокуратуры рассматривался Горячеключевским городским судом, который 18 июня 2025 года признал обоснованными доводы надзорного органа. Суд установил, что ряд жилых комплексов на Черноморском побережье в Адлерском районе Сочи был возведен с нарушениями: застройщики использовали земли, ранее принадлежавшие овощеводческому совхозу «Чкаловский», не предназначенные для жилищного строительства. По данным прокуратуры, из состава земель сельхозназначения было выведено 606 га.

Ущерб, причиненный государству в результате утраты этих территорий, прокуратура оценила в 4,2 млрд руб. Еще 1,9 млрд руб. составил вред, нанесенный почвам и растительности при застройке.

Ответчики настаивали, что переход прав на участки осуществлялся в соответствии с законом, а представители Вигена Саркисяна отрицали его аффилированность с компаниями, ведущими строительство. Суд апелляционной инстанции эти доводы не принял.

