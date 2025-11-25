Андрей Прошунин объявил об угрозе БПЛА в Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотников. Власти города призвали граждан принять меры безопасности и найти укрытие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жителям рекомендовано не приближаться к окнам. Людям, оказавшимся на улице, следует укрыться в подвальных помещениях или на цокольных этажах ближайших строений. Администрация города предупреждает, что автомобили не обеспечивают надежной защиты и их использование в качестве укрытия может быть опасным. Также не следует прятаться возле стен многоэтажных зданий.

Горожан просят воздержаться от съемки и размещения в социальных сетях материалов о работе противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов, специальных и оперативных служб, а также систем защиты объектов.

Для связи с экстренными службами граждане могут обращаться по телефону 112.

Лия Пацан