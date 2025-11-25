В Сочи ищут подозреваемых в разбое на 2 млн рублей

В Сочи разыскивают троих граждан России по подозрению в групповом разбойном нападении, совершенном в Абхазии с применением оружия и ущербом почти на 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

УВД города-курорта ведет уголовное дело против неустановленных лиц и троих россиян 25, 42 и 45 лет. Дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с хищением имущества в крупном размере).

Преступление было совершено группой лиц в Абхазии с угрозой опасного для жизни насилия и использованием предмета в качестве оружия. Общий ущерб составил 1,975 млн руб.

Следствие установило причастность троих фигурантов: Кварчия Кана, Какалия Эшсоу и Думаа Хына. Их объявили в федеральный розыск, а в дальнейшем планируют объявить в международный розыск через Интерпол.

Правоохранители продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела и выявлению других соучастников.

Анна Гречко