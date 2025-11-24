Главные новости за 24 ноября. Ростов-на-Дону и область

Ростовская таможня передала в распоряжение минобороны РФ авиадетали для двух военно-транспортных самолетов ИЛ. Общая стоимость комплектующих составила 1,42 млрд руб.

В администрации Батайска провели кадровые изменения в сфере коммунальной инфраструктуры и оперативного управления городом. С 15 ноября обязанности заместителя главы администрации по ЖКХ исполняет Алексей Трушков. Дмитрий Денисенко, ранее занимавший должность начальника торгового отдела, назначен исполняющим обязанности заместителя главы администрации по экономике.

Больница скорой медицинской помощи (БСМП) в Ростове-на-Дону объявила о поиске патологоанатомов. Медицинскому учреждению требуется провести 400 вскрытий двух категорий сложности. На проведение комплекса патолого-анатомических исследований больница планирует направить 3,9 млн руб.

На дорогах в Ростовской области усилили контроль за водителями автомобилей с регистрационными знаками Украины, ДНР и ЛНР (до вхождения в состав РФ).

В Ростове-на-Дону объявили конкурс на реставрацию памятника архитектуры — здания бывшего окружного суда 1914 года постройки стоимостью 70,5 млн руб. Заказчиком проекта выступает Ростовский областной суд. Заявки принимают до 1 декабря, победителя определят до 2 декабря.

К концу 2025 года общий долг водоканалов Ростовской за потребленную электроэнергию достиг 1 млрд руб. Из этой суммы 720 млн руб. задолжало ГУП РО «УРСВ». В целом по региону 80% из 75 водоканалов имеют долг перед организацией.