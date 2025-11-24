На Дону усилили контроль за водителями из Украины, ДНР и ЛНР
На дорогах в Ростовской области усилили контроль за водителями автомобилей с регистрационными знаками Украины, ДНР и ЛНР (до вхождения в состав РФ). Об этом сообщили в госавтоинспекции региона.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Особое внимание уделяется автомобилям с утратившими силу иностранными регистрационными знаками и документами, водителям, которые используют и предъявляют старые иностранные номера и документы, хотя транспортное средство зарегистрировано в РФ.
Нарушители будут привлекаться к административной ответственности.