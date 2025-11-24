В Батайске назначили новых заместителей главы администрации

В администрации Батайска провели кадровые изменения в сфере коммунальной инфраструктуры и оперативного управления городом. Об этом в своем Telegram-канале глава города Валентин Кукин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 15 ноября обязанности заместителя главы администрации по ЖКХ исполняет Алексей Трушков. Он сменил на этом посту Дмитрия Шевцова. Отмечается, что господин Трушков является профильным инженером по водоснабжению и водоотведению. Он работал в системах «Водоканала» и капитального строительства Ростова-на-Дону и области, занимая должности от рядового специалиста до директора управления. Алексей Трушков руководил городскими инфраструктурными учреждениями и работал в министерстве ЖКХ Ростовской области, где курировал развитие и эксплуатацию водопроводно-канализационных систем региона. Последние несколько лет возглавлял Ростовское инфраструктурное предприятие «Ростгорсвет».

Дмитрий Денисенко, ранее занимавший должность начальника торгового отдела, назначен исполняющим обязанности заместителя главы администрации по экономике.

«Команда укомплектована. Работаем предметно и открыто: видим запросы людей, принимаем решения и будем доводить их до результата», — написал Валентин Кукин.

Константин Соловьев