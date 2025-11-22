Над Ростовской областью сбили 16 украинских беспилотников
В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Ростовской области 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ
Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», минувшей ночью силы ПВО отразили воздушную атаку в шести районах Дона. В результате, в Миллеровском районе повреждения получили административное здание, техника, частный дом, хозпостройка и гараж. Люди не пострадали.
Всего, по данным Минобороны РФ, в ночь с 21 на 22 ноября военные сбили над регионами страны 69 украинских БПЛА. Так, по 15 беспилотников силы ПВО уничтожили над Самарской и Саратовской областями, 13 – над Республикой Крым, по три аппарата – над Волгоградской и Курской областями, два – над Воронежской областью, по одному БПЛА – над Белгородской и Брянской областями.
Ранее военное ведомство сообщало, что 21 ноября, с 20.00 до 24.00, дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника: по два над Ростовской областью и Крымом.