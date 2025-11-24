Ростовская таможня передала в Минобороны РФ авиакомплектующие на 1,42 млрд рублей

Ростовская таможня передала в распоряжение минобороны РФ авиадетали для двух военно-транспортных самолетов ИЛ. Общая стоимость комплектующих составила 1,42 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Несколькими годами ранее иностранная компания ввезла в Россию фюзеляжи, части крыльев, подкрылки, рельсы, гребни киля, шасси и их части. Однако владелец не завершил таможенное оформление в установленные сроки.

Таможенники возбудили административные дела о незавершении в установленные сроки таможенной процедуры, в отношении которой установлено требование о ее завершении (ч. 3 статьи 16.19 КоАП РФ).

По решению суда, товары конфисковали в доход государства.

Мария Хоперская