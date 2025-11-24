Водоканалы Ростовской области задолжали 1 млрд рублей за электричество

К концу 2025 года общий долг водоканалов Ростовской за потребленную электроэнергию достиг 1 млрд руб. Из этой суммы 720 млн руб. задолжало ГУП РО «УРСВ». Об этом сообщат пресс-служба «ТНС энерго Ростов-на-Дону». В целом по региону 80% из 75 водоканалов имеют долг перед организацией.

При этом гарантирующий поставщик продолжает обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии на объекты водоснабжения и занимается урегулированием задолженности с компаниями в досудебном порядке. В некоторых случаях избежать исков не получается.

Так, сейчас судом рассматривается заявление о признании банкротом МУП «Предприятие ЖКХ Зимовниковского района». Долг организации за электроэнергию достиг 41 млн руб.

В компании отмечают, что некоторые водоканалы не только наращивают долги, но и незаконно потребляют электроэнергию без договора с «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Так, по заявлению гарантирующего поставщика полицейские проводят проверку в отношении ООО «Нептун» по факту причинения ущерба организации.

Наталья Белоштейн