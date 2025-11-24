Ростовская БСМП ищет патологоанатомов для 400 вскрытий

Больница скорой медицинской помощи (БСМП) в Ростове-на-Дону объявила о поиске патологоанатомов. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Медицинскому учреждению требуется провести 400 вскрытий двух категорий сложности: третьей (установленный диагноз, но неясные причины смерти) и четвертой (с зафиксированным комбинированным заболеванием и возможными ошибками в лечении).

На проведение комплекса патолого-анатомических исследований больница планирует направить 3,9 млн руб. Заявки принимаются до 1 декабря этого года, а итоги конкурса подведут 3 декабря.

Мария Хоперская