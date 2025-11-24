Главные новости за 24 ноября. Новороссийск

Лесной пожар произошел в районе Геленджика. Возгорание зафиксировали в горах неподалеку от села Михайловский Перевал в Геленджикском районе.

У 53-летнего жителя Геленджика полицейские изъяли десятки пневматических винтовок, пистолеты и прочее оружие.

В Новороссийске под суд пойдет местный житель, написавший комментарий в сети с публичным оправданием терроризма.

В связи с ремонтными работами на Троицком групповом водопроводе в Новороссийске снизили подачу водоснабжения.

В Новороссийске выросла цена на топливо за неделю с 10 по 17 ноября. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга управления экономического развития по оптово-отпускным ценам.

В Ростовской области полицейские Анапы задержали сообщников мошенников, которые обманули пенсионера на 6 млн руб.

Губернатор Кубани назвал сложной ситуацию с водой в Новороссийске. Глава края отметил, что с начала текущего года в его адрес поступило около 4,5 тыс. жалоб, касающихся перебоев с водой и ее качества.