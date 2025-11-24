В Новороссийске снизили подачу воды на 35%

В связи с ремонтными работами на Троицком групповом водопроводе в Новороссийске снизили подачу водоснабжения. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сокращение подачи воды обусловлено работами по реконструкции оборудования насосной станции первого подъема ТГВ. В связи с проводимым ремонтом водоснабжение 24 и 25 ноября в Новороссийске будет осуществляться по графику.

В утренние часы вода будет идти с 06:00 до 09:00, вечером подачу организуют с 18:00 до 21:00. В «Водоканале» отметили, что из-за заполнения системы и повышенным водоразбором в городе могут наблюдаться частичные перебои с водоснабжением.

На период снижения подачи МУП «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды по заявкам.

София Моисеенко