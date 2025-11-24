Губернатор Кубани назвал сложной ситуацию с водой в Новороссийске

Во всем Краснодарском крае самая сложная ситуация с водоснабжением наблюдается в Новороссийске. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, сообщая об итогах совещания в сфере ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Кубани отметил, что с начала текущего года в его адрес поступило около 4,5 тыс. жалоб, касающихся перебоев с водой и ее качества. Ранее губернатор поручал главам муниципалитетов ежегодно заменять не менее 5% сетей водоснабжения, и большинство районов края, по словам Вениамина Кондратьева, справляются с этой задачей.

«Самая сложная ситуация – в Новороссийске, обращения также приходят из Армавира, Горячего Ключа, Краснодара и Северского района. Уверен, только системный подход позволит предотвратить проблемы, а не накапливать их»,– пишет губернатор Кубани.

Вениамин Кондратьев отметил необходимость оперативного устранения порывов на сетях и восстановления подачи воды в холодное время года. Для этих целей в регионе сформированы около 400 аварийных бригад, включающих в себя более 2 тыс. специалистов и 2,5 тыс. единиц спецтехники.

В этом году на реконструкцию сетей водоснабжения и производство капитального ремонта из регионального бюджета выделили 4 млрд руб. На эти деньги из краевой казны на Кубани необходимо провести работы на более чем 230 км сетей и 44 точках водозабора. Вице-губернатор Евгений Пергун заявил, что большая часть необходимых мероприятий уже выполнена, полностью план планируется завершить до конца декабря.

София Моисеенко