За неделю в Новороссийске подорожали бензин и дизельное топливо

В Новороссийске выросла цена на топливо за неделю с 10 по 17 ноября. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга управления экономического развития по оптово-отпускным ценам, сведения размещены на сайте администрации города.

Согласно результатам мониторинга, бензин с октановым числом АИ-92 в Новороссийске за неделю подорожал на 1,93% с 65,3 до 66,5 руб./л, а АИ-95 стал дороже на 1,72%, цена за литр выросла с 71,9 руб. до 73,15 руб.

Индекс цены на зимнее дизельное топливо составил 0,99%. В таблице, опубликованной на сайте мэрии Новороссийска, указано, что 10 ноября оптово-отпускная цена дизельного топлива достигала 70,67 руб./л, а 17 ноября она повысилась до 71,37 руб./л.

Оптово-отпускные цены на сжиженный углеводородный газ для заправки автотранспорта в период с 10 по 17 ноября не изменились.

София Моисеенко