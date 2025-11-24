Лесной пожар произошел в районе Геленджика
Возгорание зафиксировали в горах неподалеку от села Михайловский Перевал в Геленджикском районе. Об этом сообщили в ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации «Краевого лесопожарного центра», площадь возгорания в Пшадском участковом лесничестве составила порядка 0,7 га. Прибывшие на место пожара подразделения установили, что на участке загорелась сухая трава.
В настоящее время специалисты принимают меры по локализации лесного пожара и его ликвидации.