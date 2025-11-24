Пенсионер в Анапе лишился 6 млн рублей из-за мошенников

В Ростовской области полицейские Анапы задержали сообщников мошенников, которые обманули пенсионера на 6 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники уголовного розыска Анапы задержали 20-летнюю приезжую из Киргизии и 19-летнего жителя Ростовской области. Полицейские установили, что молодые люди могут быть причастны к факту мошенничества в составе организованной группы.

По предварительным данным, группа мошенников обманула пенсионера из Анапы на 6 млн руб. Приезжая из республики девушка и ростовчанин забрали денежные средства у курьеров преступников. Установлено, что деньги в размере 6 млн являлись выручкой от продажи недвижимости, которые анапский пенсионер снял со своего счета и переложил на «безопасный счет» аферистов. Вырученные деньги мошенники перевели в криптовалюту.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Сообщникам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

София Моисеенко