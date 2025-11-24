Жителя Новороссийска осудят за публичное оправдание терроризма в интернете

В Новороссийске под суд пойдет местный житель, написавший комментарий в сети с публичным оправданием терроризма. Информацией поделились в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как сообщили в ведомстве, житель Новороссийска разместил комментарий с поддержкой и оправданием террористической организации, запрещенной в России, в 2023 году. Комментарий был обнаружен под одним из роликов на видеохостинге. При обыске сотрудники ПУ ФСБ России и следователи изъяли у новороссийца мобильный телефон и другие предметы, которые могут фигурировать в рамках возбужденного уголовного дела.

Мужчине предъявили обвинение по статье о публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием сети интернет. По ходатайству следствия гражданина заключили под стражу, следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, ведут сбор и закрепление доказательственной базы. По факту содеянного жителю Новороссийска может грозить пожизненное лишение свободы.

В СУ СКР региона напомнили, что спецслужбы иностранных государств могут вербовать россиян через соцсети и мессенджеры для участия в противоправной деятельности за деньги.

София Моисеенко