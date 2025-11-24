Склад незаконного оружия обнаружили у жителя Геленджика

У 53-летнего жителя Геленджика полицейские изъяли десятки пневматических винтовок, пистолеты и прочее оружие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мужчина организовал незаконный оружейный склад в нежилом помещении садового товарищества в Геленджике. При осмотре объекта полицейские обнаружили порох, охотничье ружье, пистолет, цевье, а также 31 предмет, схожий с пневматической винтовкой, но с измененными конструкциями.

Правоохранительные органы установили, что житель Геленджика закупал оружие в интернет-магазинах и самостоятельно его модернизировал. Он переплавлял патроны, после чего изготавливал из свинца пули для пневматических винтовок.

Незаконные действия мужчины пресечены. В его отношении возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям.

София Моисеенко