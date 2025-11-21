Главные новости за 21 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Медианная заработная плата водителей в Краснодарском крае достигла 159,4 тыс. руб., по Краснодару она составляет 94 тыс. руб. В регионе наблюдается высокий конкурс за рабочие места.

ФСБ предотвратила теракт на железнодорожных путях в Краснодаре.

При атаке беспилотников, произошедшей в Славянске-на-Кубани 21 ноября, пострадали два сотрудника завода. Из-за падения обломков БПЛА травмы получили еще два человека.

Цена аренды офисов в бизнес-центрах Краснодара варьируется от 1000 до 2900 руб., а квадратный метр бизнес-помещения стоит от 70 до 282 тыс. руб.

В Красноармейском районе Краснодарского края при атаке БПЛА повреждения получили насосная станция и жилой дом, среди населения обошлось без пострадавших.

Генпрокуратура направила в Верховный суд РФ материалы уголовного дела в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины и ее помощника Александра Пасунько для определения территориальной подсудности.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции повторно подтвердил законность изъятия в пользу государства природоохранных земель в Сочи вместе с расположенным на них гостиничным комплексом «Волна Резорт Энд Спа».