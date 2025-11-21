В Красноармейском районе из-за атаки БПЛА повреждены дом и насосная станция

Обломки беспилотного летательного аппарата повредили еще один частный дом и насосную станцию в Красноармейском районе. Пострадавших среди населения нет, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

В хуторе Трудобеликовском взрывная волна разбила окна жилого дома. Общее число поврежденных частных домов в населенном пункте достигло трех. Фрагменты дрона также обнаружили на одной из улиц, но разрушений они не причинили.

В районе станицы Полтавской повреждена насосная станция сельскохозяйственного назначения — у нее выбиты окна. Техническое оборудование осталось невредимым.

На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

Алина Зорина