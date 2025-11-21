Кассация подтвердила законность возврата государству природоохранных земель в Сочи

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции повторно подтвердил законность изъятия в пользу государства природоохранных земель в Сочи вместе с расположенным на них гостиничным комплексом «Волна Резорт Энд Спа». Повторная жалоба одного из ответчиков, участвовавшего в деле, была отклонена, сообщает пресс-служба инстании.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск об истребовании участков, находящихся в природоохранной зоне, заместитель Генерального прокурора РФ подал в 2023 году к администрации Сочи и 27 фигурантам, среди которых — ООО «Лэндлорд», ООО «СЗ “Файв Старс”», АО «Волна Резорт Энд Спа», ООО «Московский пляж» и несколько бывших руководителей акционерного общества «КОТЭК Пансионат “Весна”». Адлерский районный суд установил незаконный характер застройки и обязал передать спорные земли и более 100 объектов гостиничной инфраструктуры в федеральную собственность. Кроме того, с ответчиков взыскали порядка 14 млрд руб. ущерба, причиненного окружающей среде.

В 2024 году участники спора пытались оспорить решение в апелляционной и кассационной инстанциях, однако эти суды поддержали выводы первой инстанции. В 2025 году один из ответчиков вновь заявил о неполном исследовании обстоятельств дела и недостаточной оценке доказательств. Судебная коллегия кассационного суда признала эти аргументы несостоятельными и оставила действующие судебные акты без изменения.

Вячеслав Рыжков